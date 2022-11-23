Украина вышла из еще одного соглашения СНГ — Finance.ua

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Кабмин принял решение о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ.

Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

«Совершен выход из Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, подписанного 14.02.1992 в Минске», — написал Мельничук.

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Украина постепенно выходит из соглашений СНГ. Информация о таких решениях правительства поступает почти ежемесячно.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект № 0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, разработанной с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств — участников СНГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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