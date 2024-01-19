Украина ввела в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива — Finance.ua
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Украина ввела в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива

Энергетика
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Украина ввела в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
Украина ввела в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
Украина ввела в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, несмотря на угрозы военного времени.
Об этом говорится в заявлении американской компании Holtec International, опубликованном недавно, сообщает Минэнерго.
Напомним, что строительство хранилища, спроектированного в партнерстве с компанией Holtec International, было завершено, несмотря на военное положение и все риски. И уже в прошлом году «Энергоатом» начал полноценно транспортировать отработанное ядерное топливо из отечественных АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Запуск хранилища позволил Украине избавиться от зависимости от россии и является важнейшим достижением, которое имеет решающее значение для дальнейшей эксплуатации энергоблоков.
«Мы благодарим наших партнеров из Holtec International за сотрудничество, направленное на укрепление энергетической безопасности и независимости Украины. После полномасштабного российского вторжения Украина отказалась от какого-либо сотрудничества с агрессором в сфере атомных технологий. И запуск работы хранилища — важный инструмент достижения поставленных целей», — убежден министр энергетики Украины Герман Галущенко.
ЦХОЯТ оснащен несколькими запатентованными конструкциями Holtec, которые делают объект чрезвычайно устойчивым к природным и техногенным угрозам.

Что это даст

В течение 2023 года на площадке хранилища было размещено 13 контейнеров с ОЯТ из трех отечественных АЭС. Это позволило сэкономить более $150 млн на транспортировке и хранении отработанного ядерного топлива. Таким образом, один год работы ЦХОЯТ уже полностью покрыл затраты на его возведение.

День финансов:

  • Напомним, НАЭК «Энергоатом» и Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые сейчас производятся в США. Соответствующие договоренности были достигнуты во время визита министра энергетики Украины Германа Галущенко в Вашингтон в ноябре 2023 года.
  • Также сотрудничество с американской компанией ведется в направлении развертывания и строительства малых модульных реакторов Holtec в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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