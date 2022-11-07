Украина ввела предварительную 31,37% пошлину на импорт стеклотары из беларуси — Finance.ua
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Украина ввела предварительную 31,37% пошлину на импорт стеклотары из беларуси

Казна и Политика
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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) 2 ноября решила применить предварительную антидемпинговую пошлину 31,37% к импорту в Украину стеклотары происхождением из беларуси, сообщила юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» в пятницу.
«Применение подобных мер — результат своевременного реагирования правительством Украины на проявления недобросовестной конкуренции белорусских производителей на рынке стеклотары в Украине и позволит национальным производителям скорее возобновить работу по устранению последствий демпингового импорта товара», — приводятся в релизе слова партнера фирмы Елены Омельченко.
В «Ильяшев и Партнеры» уточнили, что представляли интересы Ассоциации предприятий стекольной промышленности «Стекло Украины», а также ее членов.
Согласно сообщению, пошлина будет взиматься с такого товара: стеклянные емкости (банки для консервирования, бутылки) для пищевых продуктов и напитков емкостью 0,15 л или более, но менее 2,5 л, которые классифицируются согласно УКТВЭД по кодам 7010 90 41 00 , 7010 90 43 00, 7010 90 45 00; банки из цветного стекла номинальной емкостью более 0,33 л, но менее 1 л, классифицируемые согласно УКТВЭД по коду 7010 90 53 00.
Это решение является первым решением Комиссии по применению ограничительных мер по импорту товаров в Украину после 24 февраля 2022 года, отмечает юридическая фирма. Она отметила, что применение предварительных антидемпинговых мер — это крайне редкий промежуточный результат в практике проведения антидемпинговых расследований в Украине. В последний раз подобные меры МКМТ принимала в 2020 году.
Предварительная антидемпинговая пошлина применяется сроком на четыре месяца и будет начисляться со дня опубликования решения МКМТ в газете «Урядовий кур’єр».
Решение о нарушении и проведении антидемпингового расследования по результатам рассмотрения жалобы «Стекло Украины», подготовленной «Ильяшев и Партнеры», МКМТ приняло 22 декабря 2021 года.
Ассоциация предприятий стекольной промышленности «Стекло Украины» — общественная организация, объединяющая украинских производителей стеклотары, листового стекла, стеклянной посуды, художественного стекла, а также поставщиков оборудования, материалов и услуг для стекольной промышленности. Основана в 1997 году. Члены Ассоциации производят более 80% стеклопродукции в стране.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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