Украина ввела мораторий на выплату кредитов рф и связанным с ней лицам: кого касается — Finance.ua
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Украина ввела мораторий на выплату кредитов рф и связанным с ней лицам: кого касается

Сегодня 13:00
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Как сообщают в Минюсте, установлен мораторий (запрет) на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором.
Установлено несколько исключений по применению моратория (запрета). Так, соответствующее ограничение не применяется к:
  • гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины на законных основаниях,
  • юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях,
  • юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях.
По материалам: Finance.UA
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