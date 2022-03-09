Украина ввела мораторий на выплату кредитов рф и связанным с ней лицам: кого касается — Finance.ua

Украина ввела мораторий на выплату кредитов рф и связанным с ней лицам: кого касается
Сегодня 13:00
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Как сообщают в Минюсте, установлен мораторий (запрет) на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором.
Установлено несколько исключений по применению моратория (запрета). Так, соответствующее ограничение не применяется к:
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины на законных основаниях,
юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях,
юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях.