Украина ввела мораторий на выплату кредитов рф и связанным с ней лицам: кого касается — Finance.ua

Украина ввела мораторий на выплату кредитов рф и связанным с ней лицам: кого касается

Сегодня 13:00

Как сообщают в Минюсте, установлен мораторий (запрет) на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором.

Установлено несколько исключений по применению моратория (запрета). Так, соответствующее ограничение не применяется к:

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины на законных основаниях,

юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях,

юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях.

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