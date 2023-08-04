Украина ввела антидемпинговую пошлину 27,68% на импорт еврорубероида и битумной черепицы из беларуси — Finance.ua

Украина ввела антидемпинговую пошлину 27,68% на импорт еврорубероида и битумной черепицы из беларуси Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела на 5 лет антидемпинговую пошлину в размере 27,68% на импорт еврорубероида и битумной черепицы происхождением из беларуси.

Об этом говорится в сообщении МКМТ, обнародованном в правительственной газете «Урядовий кур'єр», передают «Українські Новини».

Окончательная антидемпинговая пошлина взимается в процентах к таможенной стоимости товара.

При этом, согласно сообщению МКМТ, учитывая запрет ввоза на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров из российской федерации в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 9 апреля 2022 г. № 426 «О применении запрета ввоза товаров из Российской Федерации» и фактическое прекращение импорта еврорубероида и битумной черепицы из рф, отсутствует необходимость применения окончательных антидемпинговых мер по импорту в Украину этого товара происхождением из рф.

Украина ввела антидемпинговую пошлину 49,81% на импорт стеклотары из беларуси.

В апреле 2021 года МКМТ возбудило антидемпинговое расследование по импорту в Украину еврорубероида и битумной черепицы из беларуси и российской федерации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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