Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных — Finance.ua

Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных Сегодня 11:17

Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных

Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга сферы открытых данных Open Data Maturity, став одной из топ-стран по развитию открытых данных.

Об этом в Телеграм сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

На первом месте рейтинга Франция, на втором — Польша. Украина, находясь в условиях полномасштабной войны, заняла третье место со следующими баллами:

политика открытых данных — 625;

функционирование портала открытых данных data.gov.ua — 607;

влияние открытых данных — 600;

качество открытых данных — 611.

В рейтинг вошли 35 европейских стран. Впервые Украина в рейтинге Open Data Maturity оказалась в 2020 году и была на 17 месте.

«Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем работать над развитием сферы. Нам важно оставаться лидерами в открытости данных, задавая международные стандарты», — отметил глава Минцифры.

Справка Finance.ua:

в Украине презентовали первый рейтинг регионов по Индексу местного благополучия (ИМБ/LWBI — Local Well-Being Index), который является авторской разработкой исследовательской лаборатории Rating Lab. Первенство в рейтинге регионов по Индексу местного благополучия (LWBI) уверенно занимает Киев (0,9 балла по шкале от -3 до +3);

аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим доступом в интернет. Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около ₴223 в месяц;

Украина попала в список стран с наиболее адскими, токсичными налоговыми системами.



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