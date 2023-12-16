Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных

15
Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных
Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга открытых данных
Украина вошла в тройку лидеров европейского рейтинга сферы открытых данных Open Data Maturity, став одной из топ-стран по развитию открытых данных.
Об этом в Телеграм сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
На первом месте рейтинга Франция, на втором — Польша. Украина, находясь в условиях полномасштабной войны, заняла третье место со следующими баллами:
  • политика открытых данных — 625;
  • функционирование портала открытых данных data.gov.ua — 607;
  • влияние открытых данных — 600;
  • качество открытых данных — 611.
В рейтинг вошли 35 европейских стран. Впервые Украина в рейтинге Open Data Maturity оказалась в 2020 году и была на 17 месте.
«Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем работать над развитием сферы. Нам важно оставаться лидерами в открытости данных, задавая международные стандарты», — отметил глава Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • в Украине презентовали первый рейтинг регионов по Индексу местного благополучия (ИМБ/LWBI — Local Well-Being Index), который является авторской разработкой исследовательской лаборатории Rating Lab. Первенство в рейтинге регионов по Индексу местного благополучия (LWBI) уверенно занимает Киев (0,9 балла по шкале от -3 до +3);
  • аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим доступом в интернет. Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около ₴223 в месяц;
  • Украина попала в список стран с наиболее адскими, токсичными налоговыми системами.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.