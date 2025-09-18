0 800 307 555
Украина вошла в ТОП-30 в рейтинге мировых экономик по репутации

Украина заняла 26-е место из 60 крупнейших мировых экономик по репутации — на 5 позиций выше по сравнению с 2024 годом.
Об этом идет речь в исследовании репутации Украины от Reputation Lab.
Репутационный рейтинг Украины составляет 51,6, что классифицируется как «Средний».
«Это значительно выше рациональных показателей, составляющих 43,2, и свидетельствует о том, что мир воспринимает Украину более положительно, чем можно было бы предположить, исходя только из экономических показателей», — говорится в исследовании.
Основой репутации Украины является человеческий капитал. Мировой спрос на Украину остается высоким.
Среди перспективных рынков — Великобритания, которая оценила репутацию Украины как «сильную».
Канада, Германия, Франция, Япония, Турция, Италия, США, Польша и Индия оценили как «умеренную». Именно в этих странах благоприятные возможности для украинского бизнеса.
Исследование Reputation Lab подтверждает, что репутация страны является стратегическим бизнес-активом с прямым экономическим влиянием. Для украинских компаний это означает:
  • более легкий доступ к рынкам стран-партнеров;
  • большее доверие со стороны иностранных инвесторов;
  • более быстрое масштабирование международного присутствия.
Так, за прошлый год готовность инвестировать и покупать украинские товары выросла на 4 пункта.
«Нам требуется долгосрочная стратегия работы с брендом и репутацией страны. Репутация Украины — это не дополнительная или второстепенная вещь и не исключительно задача государства. Это дело правительства, бизнеса, медиа и гражданского общества», — комментирует Мария Липяцкая, руководительница Brand Ukraine.
По материалам:
Ain.Ua
