Украина вошла в ТОП-30 в рейтинге мировых экономик по репутации Сегодня 16:45

Украина вошла в ТОП-30 в рейтинге мировых экономик по репутации

Украина заняла 26-е место из 60 крупнейших мировых экономик по репутации — на 5 позиций выше по сравнению с 2024 годом.

Об этом идет речь в исследовании репутации Украины от Reputation Lab.

Репутационный рейтинг Украины составляет 51,6, что классифицируется как «Средний».

«Это значительно выше рациональных показателей, составляющих 43,2, и свидетельствует о том, что мир воспринимает Украину более положительно, чем можно было бы предположить, исходя только из экономических показателей», — говорится в исследовании.

Читайте также Украина заняла 58 место среди крупнейших экономик мира

Основой репутации Украины является человеческий капитал. Мировой спрос на Украину остается высоким.

Среди перспективных рынков — Великобритания, которая оценила репутацию Украины как «сильную».

Канада, Германия, Франция, Япония, Турция, Италия, США, Польша и Индия оценили как «умеренную». Именно в этих странах благоприятные возможности для украинского бизнеса.

Исследование Reputation Lab подтверждает, что репутация страны является стратегическим бизнес-активом с прямым экономическим влиянием. Для украинских компаний это означает:

более легкий доступ к рынкам стран-партнеров;

большее доверие со стороны иностранных инвесторов;

более быстрое масштабирование международного присутствия.

Так, за прошлый год готовность инвестировать и покупать украинские товары выросла на 4 пункта.

«Нам требуется долгосрочная стратегия работы с брендом и репутацией страны. Репутация Украины — это не дополнительная или второстепенная вещь и не исключительно задача государства. Это дело правительства, бизнеса, медиа и гражданского общества», — комментирует Мария Липяцкая, руководительница Brand Ukraine.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.