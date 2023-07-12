Украина ведет переговоры с американскими властями о продлении ленд-лиза еще на год — Finance.ua

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Украина ведет переговоры с американскими властями о продлении ленд-лиза еще на год

Казна и Политика
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Украина ведет переговоры с американскими властями о продлении ленд-лиза еще на год
Украина ведет переговоры с американскими властями о продлении ленд-лиза еще на год
Украинские дипломаты активно ведут переговоры на уровне Конгресса о продлении помощи Украине, в частности, о продлении закона о ленд-лизе еще на год.
Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафона.
«Эта работа не прекращается, и для нас очень важно до конца июля постоянно держать Конгресс информированным», — подчеркнула Маркарова.
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По ее словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы у Украины было два направления военной помощи.
«Прежде всего лента наша осталась — USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), это одна из программ, а также чтобы в этом военном бюджете было продлено действие закона о ленд-лизе на год. Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы», — отметила Маркарова.
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По словам посла, уже начата работа над следующим дополнительным бюджетом для поддержки Украины, поскольку с 1 октября 2023 г. Украине понадобятся дополнительные средства от США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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