Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera

Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera

Образовательная платформа Coursera опубликовала результаты ежегодного исследования Global Skill Report 2022, в котором проанализировала тенденции по переквалификации более чем в 100 странах мира. Украина — среди передовых.

Об этом пишет портал Ain.ua.

По оценкам Coursera, к середине этого десятилетия может исчезнуть 85 млн рабочих мест, а на их место придут 97 млн новых.

В отчете платформа предоставляет данные более 100 миллионов человек, использовавших Coursera для изучения новых навыков, чтобы не остаться без работы в будущем.

Самыми популярными навыками за последний год были навыки в сфере технологий, бизнеса и науки о данных.

Цифровые навыки являются общим языком современной экономики. Не каждому работнику нужно научиться кодить, но каждый работник должен обладать цифровыми навыками.

Три четверти работников в недавнем опросе сказали, что они чувствуют себя неготовыми к работе в цифровой экономике.

Несмотря на экономические убытки от вторжения россии в Украину, европейские рынки остаются сильными. Среди десяти стран мира с самыми квалифицированными работниками восемь находятся в Европе. Украина входит в мировой топ-30.

Украина в рейтинге Coursera

В своем исследовании Coursera проанализировала пользователей из 102 стран мира и разделила их на четыре категории в зависимости от набранных баллов:

отстающие страны,

развивающиеся страны,

конкурентные страны,

страны-лидеры.

Именно к категории последних относится Украина, занимающая 21 место в глобальном топ-100.

Вместе с тем, в рейтинге стран по технологическим компетенциям Украина входит в топ-10 и занимает 8-ю позицию.

В то же время, в бизнес-домейне наша страна среди отстающих.

Борітеся —поборемо! Слава Україні!

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