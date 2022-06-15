Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera — Finance.ua
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Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera

Сегодня 21:05Казна и Политика
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Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет CourseraУкраина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera
Образовательная платформа Coursera опубликовала результаты ежегодного исследования Global Skill Report 2022, в котором проанализировала тенденции по переквалификации более чем в 100 странах мира. Украина — среди передовых.
Об этом пишет портал Ain.ua.
По оценкам Coursera, к середине этого десятилетия может исчезнуть 85 млн рабочих мест, а на их место придут 97 млн новых.
В отчете платформа предоставляет данные более 100 миллионов человек, использовавших Coursera для изучения новых навыков, чтобы не остаться без работы в будущем.
Самыми популярными навыками за последний год были навыки в сфере технологий, бизнеса и науки о данных.
Цифровые навыки являются общим языком современной экономики. Не каждому работнику нужно научиться кодить, но каждый работник должен обладать цифровыми навыками.
Три четверти работников в недавнем опросе сказали, что они чувствуют себя неготовыми к работе в цифровой экономике.
Несмотря на экономические убытки от вторжения россии в Украину, европейские рынки остаются сильными. Среди десяти стран мира с самыми квалифицированными работниками восемь находятся в Европе. Украина входит в мировой топ-30.
Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera

Украина в рейтинге Coursera

В своем исследовании Coursera проанализировала пользователей из 102 стран мира и разделила их на четыре категории в зависимости от набранных баллов:
  • отстающие страны,
  • развивающиеся страны,
  • конкурентные страны,
  • страны-лидеры.
Именно к категории последних относится Украина, занимающая 21 место в глобальном топ-100.
Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera
Вместе с тем, в рейтинге стран по технологическим компетенциям Украина входит в топ-10 и занимает 8-ю позицию.
Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera
В то же время, в бизнес-домейне наша страна среди отстающих.
Украина в топ-10 стран мира по технологическим навыкам — отчет Coursera

Борітеся —поборемо! Слава Україні!

По материалам: Ain.Ua
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