Украина в следующем году получит $1,5 миллиарда на развитие аграрной сферы — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина в следующем году получит $1,5 миллиарда на развитие аграрной сферы — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина в следующем году получит $1,5 миллиарда на развитие аграрной сферы — Шмыгаль
Украина в следующем году получит $1,5 миллиарда на развитие аграрной сферы — Шмыгаль
У Украины есть договоренности о финансировании в следующем году аграрной сферы на 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме во время совещания с Минагрополитики, Минфином и Минэкономики.
«У нас есть договоренности с партнерами на почти 1,5 млрд долларов по разным направлениям помощи аграриям», — отметил он.
Шмыгаль также отметил, что в следующем году правительство продолжит поддержку сельхозпроизводителей из государственного бюджета.
Он напомнил, что государство в этом году расширило кредитные программы поддержки на аграриев. Так, по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 36,9 млрд грн агрокредитов. В частности, 25,7 млрд грн было привлечено для проведения посевной, из них 24 млрд грн — под государственные портфельные гарантии. Кроме того, предоставлено 1,65 млрд грн поддержки для 30 тыс. малых фермеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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