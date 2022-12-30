Украина в следующем году получит $1,5 миллиарда на развитие аграрной сферы — Шмыгаль
У Украины есть договоренности о финансировании в следующем году аграрной сферы на 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме во время совещания с Минагрополитики, Минфином и Минэкономики.
«У нас есть договоренности с партнерами на почти 1,5 млрд долларов по разным направлениям помощи аграриям», — отметил он.
Шмыгаль также отметил, что в следующем году правительство продолжит поддержку сельхозпроизводителей из государственного бюджета.
Он напомнил, что государство в этом году расширило кредитные программы поддержки на аграриев. Так, по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 36,9 млрд грн агрокредитов. В частности, 25,7 млрд грн было привлечено для проведения посевной, из них 24 млрд грн — под государственные портфельные гарантии. Кроме того, предоставлено 1,65 млрд грн поддержки для 30 тыс. малых фермеров.
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