Украина в июле может получить еще $4,4 миллиарда помощи — Минфин — Finance.ua
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Украина в июле может получить еще $4,4 миллиарда помощи — Минфин

Казна и Политика
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Украина в июле может получить еще $4,4 миллиарда помощи — Минфин
Украина в июле может получить еще $4,4 миллиарда помощи — Минфин
В Министерстве финансов ожидают, что Украина в июле получит около 4,4 миллиарда долларов помощи от международных партнеров.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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«В этом месяце мы ожидаем 4,4 миллиарда долларов. В прошлом месяце мы получили 4,4 миллиарда долларов. В мае ситуация была не такая оптимистичная, мы получили всего 1,5 миллиарда долларов», — сказал Марченко.
Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали 4 миллиарда долларов. «Это нам позволит и гривну поддерживать, и производить все необходимые выплаты», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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