Украина в июле может получить еще $4,4 миллиарда помощи — Минфин Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украина в июле может получить еще $4,4 миллиарда помощи — Минфин

В Министерстве финансов ожидают, что Украина в июле получит около 4,4 миллиарда долларов помощи от международных партнеров.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«В этом месяце мы ожидаем 4,4 миллиарда долларов. В прошлом месяце мы получили 4,4 миллиарда долларов. В мае ситуация была не такая оптимистичная, мы получили всего 1,5 миллиарда долларов», — сказал Марченко.

Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали 4 миллиарда долларов. «Это нам позволит и гривну поддерживать, и производить все необходимые выплаты», — отметил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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