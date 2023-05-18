Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда — Finance.ua
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Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда

Казна и Политика
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Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда
Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда
Украина в январе-марте 2023 года экспортировала товаров на 10,3 млрд долл. США и импортировала товаров на 15,7 млрд долл. США.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
«В І квартале 2023 г. экспорт товаров составил 10 305,5 млн долл. США, или 73,9% по сравнению с І кварталом 2022 г., импорт — 15 699,4 млн долл., или 110,9%», — говорится в сообщении.
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Следовательно, отрицательное сальдо составило $5,4 млрд (в I квартале 2022 года также было отрицательное сальдо — $208,0 млн).
Наибольшее падение в отчетный период испытали объемы экспорта черных металлов — на 75,3% к показателям прошлого года.
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Среди импортируемых товаров наибольший прирост зафиксирован в категории «электрические машины» (+48,2%).
В марте 2023 года по сравнению с февралем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 1,1%, до $3,55 млрд, импорта — сократились на 3,9%, до $5,4 млрд. Соответственно, сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2023 г. было отрицательным и составило $1,88 млрд. В феврале также отрицательное — $2,12 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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