Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда — Finance.ua

Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда Сегодня 06:13 — Казна и Политика

Украина в I квартале экспортировала товаров на $10,3 миллиарда

Украина в январе-марте 2023 года экспортировала товаров на 10,3 млрд долл. США и импортировала товаров на 15,7 млрд долл. США.

«В І квартале 2023 г. экспорт товаров составил 10 305,5 млн долл. США, или 73,9% по сравнению с І кварталом 2022 г., импорт — 15 699,4 млн долл., или 110,9%», — говорится в сообщении.

Следовательно, отрицательное сальдо составило $5,4 млрд (в I квартале 2022 года также было отрицательное сальдо — $208,0 млн).

Наибольшее падение в отчетный период испытали объемы экспорта черных металлов — на 75,3% к показателям прошлого года.

Среди импортируемых товаров наибольший прирост зафиксирован в категории «электрические машины» (+48,2%).

В марте 2023 года по сравнению с февралем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 1,1%, до $3,55 млрд, импорта — сократились на 3,9%, до $5,4 млрд. Соответственно, сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2023 г. было отрицательным и составило $1,88 млрд. В феврале также отрицательное — $2,12 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.