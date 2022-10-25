Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в ЕС — Finance.ua
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Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в ЕС

Энергетика
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Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в ЕС
Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в ЕС
Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в Европейский Союз до 6 ГВт.
Об этом на открытии V украинско-немецкого экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что до войны 70% производимой электроэнергии в Украине были «чистой» энергией — ее производили за счет атомной, гидро- и возобновляемой генерации.
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«Мы сейчас имеем потенциал экспорта электроэнергии на уровне до 2,5 ГВт, и уже в ближайшие годы можем увеличить этот потенциал до 6 ГВт. Есть потенциал для создания водородной экосистемы. Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа. Украинские газохранилища — крупнейшие в Европе и могут служить своеобразным „газовым сейфом“, которым будут пользоваться европейские компании. Так мы усилим энергетическую безопасность ЕС, положим конец российскому газовому шантажу, предоставим Европейскому бизнесу ресурсы для развития», — отметил он.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
УНІАН
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