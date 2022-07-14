Украина в ближайшие дни согласует детали по "зерновому коридору" с ООН, – Зеленский — Finance.ua

Украина в ближайшие дни согласует детали по "зерновому коридору" с ООН, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласует детали по «зерновому коридору» с ООН уже в ближайшие дни.
В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил: участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле по вопросу экспорта зерна договорились о создании координационного центра. При этом он подчеркнул: на следующей неделе (с 18 июля) делегации Украины и россии снова встретятся в Турции — чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.
«Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса. Украинская делегация мне доложила, что есть прогресс. В ближайшие дни согласуем все детали с Генеральным секретарем ООН», — сказал президент Украины.
По словам же Акара, помимо создании координационного центра на переговорах также были согласованы основные технические вопросы, передает Anadolu. В частности, речь идет об общем контроле в пунктах назначения и обеспечении безопасности судоходства на маршрутах.
«Стороны готовы решить эту проблему. Мы постараемся осуществить это в координации с ООН. Было решено, что украинская и российская делегации должны снова встретиться в Турции на следующей неделе. На этой встрече будут еще раз рассмотрены все детали и документально зафиксированы результаты проделанной работы», — сказал министр.
Об окончании переговоров сообщило Минобороны Турции.
«Четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны Турции, российской федерации и Украины и делегации ООН по вопросам безопасной перевозки зерна и продовольствия подошла к концу», — заявили в ведомстве.
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