Украина в апреле вернулась к отрицательному сальдо внешней торговли товарами — Finance.ua
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Украина в апреле вернулась к отрицательному сальдо внешней торговли товарами

Сегодня 18:34Казна и Политика
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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в апреле этого года составило $191 млн по сравнению с $900 млн положительного сальдо в марте, сообщила Гостаможслужба на своем сайте.
Согласно ее данным и ранее обнародованным данным Госстата, импорт в апреле увеличился по сравнению с мартом примерно на 63,3% — до $2,87 млрд, тогда как экспорт всего на 0,8% — до $2,67 млрд.
По сравнению с апрелем прошлого года в апреле этого года ввоз товаров в страну был ниже на 46,2%, вывоз — на 50,1%, тогда как в марте эти показатели составили соответственно 70,8% и 49,5%.
В первые два месяца года был зафиксирован рост и импорта, и экспорта. В январе ввоз товаров в Украину вырос на 46,4% — до $6,19 млрд, вывоз — на 53,2%, до $6,02 млрд. В феврале, когда началась полномасштабная война, увеличение импорта составило 28,4% — до $6,19 млрд, экспорта — на 19,4%, до $5,43 млрд.
В целом, за четыре месяца этого года импорт в Украину товаров сократился примерно на 16,6% — до $17 млрд, тогда как экспорт — на 12,1%, до $16,8 млрд.
Отрицательное сальдо за этот период составило около $223 млн против $1,3 млрд за четыре первых месяца прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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