Украина в 2022 году стала девятым крупнейшим мировым производителем пшеницы — Finance.ua

Украина в 2022 году стала девятым крупнейшим мировым производителем пшеницы Сегодня 19:10 — Аграрный рынок

Украина по итогам 2022 года стала девятым крупнейшим производителем пшеницы с показателем 20,5 млн тонн, что на треть ниже прошлогодних показателей из-за развязанной рф полномасштабной военной агрессии.

Как сообщается на сайте Finance.yahoo, Украину в этом сезоне опередили по производству пшеницы Китай (138 млн тонн), ЕС (134,7 млн тонн), Индия (103 млн тонн), россия (91 млн тонн), США (44,9). млн тонн), Канада (35 млн тонн), Австралия (33 млн тонн) и Пакистан (26,4 млн тонн).

В свою очередь Украина произвела больше пшеницы, чем Аргентина (17,5 млн тонн), Турция (17,25 млн тонн), Великобритания (14,6 млн тонн), Иран (13,2 млн тонн), Казахстан (13 млн.) тонн), Египет (9,8 млн тонн), Бразилия (9,2 млн тонн) и Узбекистан (6,6 млн тонн).

По данным издания, общая посевная площадь пшеницы в 2022 году превысила 220 млн га по всему миру. Пшеницу производят и развитые, и развивающиеся страны. В то же время, на развитые регионы приходится 50% всего мирового производства пшеницы, а общая посевная площадь составляет 53%. Около 70% производимой в мире пшеницы используется в пищу, 20% — для животноводства, а 2-3% — в промышленности.

Как сообщалось, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн: зерновых и зернобобовых — 84 млн грн, а масличных — 22,6 млн тонн.

В целом в прошлом году было собрано 32,4 млн тонн пшеницы, 40 млн тонн кукурузы, 10 млн тонн ячменя, 581,5 тыс. тонн гороха, 191 тыс. тонн проса, 110 тыс. тонн гречихи. Урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн, сои — 3,4 млн тонн, рапса — 2,9 млн тонн.

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