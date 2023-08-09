Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка — Finance.ua

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Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка
Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка
В 2022 году международные партнеры в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (Peace in Ukraine) компенсировали гуманитарные расходы украинского бюджета на сумму $14,5 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Цель проекта Peace in Ukraine — частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны», — говорится в сообщении.
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Так, международные доноры предоставили Украине 14,5 млрд долл. США на возмещение приоритетных расходов 2022 года.

Кто сколько выделил:

  • Соединенные Штаты — $11,7 млрд (гранты);
  • Великобритания — $1,45 млрд (кредитные гарантии);
  • Всемирный Банк — $727,8 млн (кредиты);
  • Германия — $264,5 млн (гранты);
  • Италия — $200,5 млн (кредит);
  • Испания — $50,1 млн (грант);
  • Дания — $30,9 млн (кредитные гарантии).
  • Финляндия — $21,3 млн (грант);
  • Ирландия — $21,1 млн (грант);
  • Нидерланды — $20,3 млн (кредитные гарантии);
  • Латвия — $10,4 млн (кредитные гарантии)
  • Литва — $10 млн кредитных гарантий и $3,2 млн (грант);
  • Швейцария — $10,3 млн (грант);
  • Бельгия — $3,1 млн (грант);
  • Исландия — $1,6 млн (грант).
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Итого в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:
  • пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);
  • пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);
  • жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);
  • пособия при рождении ребенка для 750 тыс. семей (8,9 млрд грн);
  • зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).
«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта Всемирного банка Peace in Ukraine стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров — это наш главный актив», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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