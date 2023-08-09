Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка — Finance.ua

Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украина в 2022 году получила 495 миллиардов через целевой фонд Всемирного банка

В 2022 году международные партнеры в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (Peace in Ukraine) компенсировали гуманитарные расходы украинского бюджета на сумму $14,5 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Цель проекта Peace in Ukraine — частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

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Так, международные доноры предоставили Украине 14,5 млрд долл. США на возмещение приоритетных расходов 2022 года.

Кто сколько выделил:

Соединенные Штаты — $11,7 млрд (гранты);

Великобритания — $1,45 млрд (кредитные гарантии);

Всемирный Банк — $727,8 млн (кредиты);

Германия — $264,5 млн (гранты);

Италия — $200,5 млн (кредит);

Испания — $50,1 млн (грант);

Дания — $30,9 млн (кредитные гарантии).

Финляндия — $21,3 млн (грант);

Ирландия — $21,1 млн (грант);

Нидерланды — $20,3 млн (кредитные гарантии);

Латвия — $10,4 млн (кредитные гарантии)

Литва — $10 млн кредитных гарантий и $3,2 млн (грант);

Швейцария — $10,3 млн (грант);

Бельгия — $3,1 млн (грант);

Исландия — $1,6 млн (грант).

Итого в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта, в частности на финансирование:

пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);

пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);

жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);

пособия при рождении ребенка для 750 тыс. семей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).

«Финансовая поддержка партнеров в рамках Проекта Всемирного банка Peace in Ukraine стала решающей в обеспечении гуманитарных и социальных расходов во время войны. В то же время, для Минфина бесспорным приоритетом является ответственное использование средств доноров, поскольку доверие партнеров — это наш главный актив», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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