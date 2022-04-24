Украина уже выдала $1,1 миллиарда компенсаций по программе єПідтримка — Шмыгаль

Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Украина уже выдала $1,1 миллиарда компенсаций по программе єПідтримка — Шмыгаль

Правительство Украины выплатило $1,1 миллиарда гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысяч гривен по программе єПідтримка.

Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен людям, которые были внутренне перемещенными, стоили государству 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров», — отметил глава Правительства Украины во время визита в столицу США.

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Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины: «МВФ, Всемирный банк, Соединенные Штаты — все применяют быстрые подходы».

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки $4,8 миллиарда, «что, в принципе, хватает на апрель-май, чтобы полностью выполнять наши обязательства». Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами по финансированию на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.

«Твердые гарантии сегодня, безусловно, мы еще не получили, но мы понимаем, как двигаться, и мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут, и мы будем иметь финансирование в необходимом объеме, чтобы перекрыть бюджетный дефицит», — подчеркнул. Шмыгаль.

Он подчеркнул, что с украинской стороны гарантиями для партнеров являются проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. «Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги», — отметил премьер-министр.

Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте — поддержка внутренне перемещенных лиц, людей, которые остаются близко к зонам боевых действий, а также разминирования. «То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые нуждаются в таком финансировании и не предусматривались до войны», — отметил премьер-министр Украины.

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