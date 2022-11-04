Украина уже получила 700 генераторов от доноров, еще 900 доставят в ближайшее время — Finance.ua

Украина уже получила 700 генераторов от доноров, еще 900 доставят в ближайшее время Сегодня 21:44 — Энергетика

Украина от доноров получила 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль сообщил, что в подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд кубов газа. Он отметил, что, учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов хватит, чтобы пройти отопительный сезон.

«Мы готовимся к любым сценариям. Накапливаем оборудование для генерации энергии при чрезвычайных ситуациях. Вчера провели координационное совещание по структурам ООН и USAID. Говорили о подготовке к зиме. От доноров уже получили 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время», — рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что пройти стабильно отопительный сезон и обеспечить людей светом, водой и газом — это сейчас одна из главных задач.

УНН По материалам:

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