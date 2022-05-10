Украина уже имеет доступ к европейским LNG-терминалам, летом мощности увеличатся в разы — Finance.ua
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Украина уже имеет доступ к европейским LNG-терминалам, летом мощности увеличатся в разы

Сегодня 05:20Энергетика
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Украина уже имеет доступ к европейским LNG-терминалам, летом мощности увеличатся в разыУкраина уже имеет доступ к европейским LNG-терминалам, летом мощности увеличатся в разы
Украина уже получила доступ к европейским LNG-терминалам, в частности через новый интерконнектор GIPL, открытый в начале мая, и уже может заказывать мощности. Летом эти возможности значительно расширятся после достройки интерконнектора Польша-Словакия.
Об этом в ответ на запрос сообщили в управлении корпоративных коммуникаций Оператора ГТС Украины.
В компании сообщили, что с начала 2022 года Оператор увеличил гарантированные мощности для импорта газа в Украину в два раза — до более 54 млн куб. м в сутки, а украинские заказчики получили новые возможности для приобретения природного газа в Европе, в частности с LNG-терминалов.
Сейчас украинские компании могут заказать мощности европейских LNG и получить газ через Польшу (терминалы Свиноуйсце в Польше и Клайпеда в Литве) и Венгрию (терминал на о. Крк, Хорватия). Гарантированные мощности для импорта газа из Польши в Украину составляют 4 млн куб. м природного газа в сутки, а из Венгрии — 8 млн куб. м. Эти мощности не зависят от наличия транзита", — информируют в управлении.
Так, в частности, считает Оператор, импорт газа из Польши в Украину, производимый после прекращения транзита в Польшу в конце апреля 2022 года, «доказывает действенность маршрута».
Сообщается также, что украинские заказчики могут законтрактовать объемы газа и получить его через литовский LNG-терминал, а затем транспортировать через новый интерконнектор GIPL и польскую ГТС до границ Украины.
«Учитывая мощность, которая появится после достройки интерконнектора Польша-Словакия летом этого года, возможности для импорта LNG из балтийских портов для Украины расширятся и со словацкого направления: гарантированная мощность на 42 млн куб. м в сутки для импорта из Словакии получит еще один источник газа — 13 млн куб. м через интерконнектор Польша-Словакия», — добавили в ОГТСУ.
По материалам: УНН
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