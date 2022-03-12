Украина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометров — Finance.ua

Украина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометров

Сегодня 19:37 — Энергетика

Украина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометров

На сегодняшний день суточная возможность импорта газа с западной границы Украины составляет 54 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил CEO «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«С 2014 г. фактически единственным гарантированным маршрутом импорта газа была Словакия с объемом 27 млн кубометров в сутки. Со дня проведения анбандлинга в 2020 году Оператор ГТС Украины взял курс на создание возможностей для физического импорта газа в Украину из Европы», — объяснил он.

Макогон уточнил, что с 1 января 2022 пропускная способность была увеличена на 8 млн кубометров в сутки со стороны Венгрии. С 4 марта появились дополнительные 15 млн. кубометров из Словакии, а с 6 марта Украина получила возможность импортировать более 4 млн. кубометров газа из Польши.

«На сегодняшний день суточная возможность импортировать газ составляет более 50 млн кубометров газа в сутки. Это почти вдвое больше, чем в начале 2020 года и сравнимо с объемом украинской добычи газа», — отметил Макогон.

По его мнению, этих мощностей вполне достаточно, чтобы обеспечить импорт газа из Европы в украинские ПХГ до следующей зимы 2022/23 гг. даже при отсутствии транзита.

«Пока работаем над тем, чтобы эти краткосрочные расширенные возможности для импорта газа в Украину стали долгосрочными. Спасибо партнерам с Eustream as, Gaz System SA и FGSZ за поддержку и сотрудничество», — уточнил Макогон.

Напомним, что импорт природного газа из ЕС начался в 2014 году. Украина не покупает газ непосредственно у рф с 2015 года.

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