Украина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометров

Сегодня 19:37Энергетика
19
Украина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометровУкраина увеличила суточную возможность импорта газа на западной границе до 54 млн кубометров
На сегодняшний день суточная возможность импорта газа с западной границы Украины составляет 54 млн кубометров газа в сутки.
Об этом сообщил CEO «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«С 2014 г. фактически единственным гарантированным маршрутом импорта газа была Словакия с объемом 27 млн кубометров в сутки. Со дня проведения анбандлинга в 2020 году Оператор ГТС Украины взял курс на создание возможностей для физического импорта газа в Украину из Европы», — объяснил он.
Макогон уточнил, что с 1 января 2022 пропускная способность была увеличена на 8 млн кубометров в сутки со стороны Венгрии. С 4 марта появились дополнительные 15 млн. кубометров из Словакии, а с 6 марта Украина получила возможность импортировать более 4 млн. кубометров газа из Польши.
«На сегодняшний день суточная возможность импортировать газ составляет более 50 млн кубометров газа в сутки. Это почти вдвое больше, чем в начале 2020 года и сравнимо с объемом украинской добычи газа», — отметил Макогон.
По его мнению, этих мощностей вполне достаточно, чтобы обеспечить импорт газа из Европы в украинские ПХГ до следующей зимы 2022/23 гг. даже при отсутствии транзита.
«Пока работаем над тем, чтобы эти краткосрочные расширенные возможности для импорта газа в Украину стали долгосрочными. Спасибо партнерам с Eustream as, Gaz System SA и FGSZ за поддержку и сотрудничество», — уточнил Макогон.
Напомним, что импорт природного газа из ЕС начался в 2014 году. Украина не покупает газ непосредственно у рф с 2015 года.
По материалам: The page
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.