Украина увеличила экспорт сгущенного молока на 35% — Finance.ua
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Украина увеличила экспорт сгущенного молока на 35%

Казна и Политика
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В июне экспортные поставки молока и сливок сгущенных из Украины по сравнению с предыдущим месяцем выросли до 3,86 тыс. т (+35%).
Об этом сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой на данные статистики.
Отмечается, что выручка по этим товарам увеличилась до $9,65 млн (+37%).
Около 55% экспорта сгущенки пришлось на страны-члены ЕС, 18% были отгружены в Бангладеш и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 14% - в Израиль, Саудовскую Аравию, Йемен и другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, а 4 Молдавии и Армении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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