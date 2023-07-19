Украина увеличила экспорт сгущенного молока на 35% — Finance.ua

Украина увеличила экспорт сгущенного молока на 35% Сегодня 06:29 — Казна и Политика

В июне экспортные поставки молока и сливок сгущенных из Украины по сравнению с предыдущим месяцем выросли до 3,86 тыс. т (+35%).

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что выручка по этим товарам увеличилась до $9,65 млн (+37%).

Около 55% экспорта сгущенки пришлось на страны-члены ЕС, 18% были отгружены в Бангладеш и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 14% - в Израиль, Саудовскую Аравию, Йемен и другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, а 4 Молдавии и Армении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.