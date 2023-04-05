Украина усилит сотрудничество с соседями в сфере транспортировки газа — Finance.ua

Украина усилит сотрудничество с соседями в сфере транспортировки газа Сегодня 07:34 — Энергетика

Украина стремится усилить сотрудничество с Польшей, Словакией, Румынией, Молдовой в области транспортировки природных и декарбонизированных газов.

Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова на Budapest LNG Summit.

Отмечается, что во время саммита среди краткосрочных планов директор ОГТСУ назвала конкретные направления для усиления дальнейшего сотрудничества с Польшей, Словакией, Румынией, Молдовой и Венгрией. И сегодня уже речь идет не только об оптимизации системы в соответствии с текущими объемами и направлениями транспортировки природного газа, но и подготовкой к транспортировке декарбонизированных газов, в частности биометана и водорода.

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В то же время пока производство возобновляемых газов не достигнет необходимых объемов, природный газ будет оставаться переходным топливом, способным заместить менее экологичный уголь. Такие же тенденции, отметила Белькова, наблюдаются во всех странах Центральной и Восточной Европы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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