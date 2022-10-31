Украина, Турция и ООН согласовали проход судов по зерновому коридору — Finance.ua

Украина, Турция и ООН согласовали проход судов по зерновому коридору Сегодня 10:36 — Аграрный рынок

Украина, Турция и ООН в воскресенье, 30 октября, согласовали план перемещения на 31 октября 16 судов, находящихся в турецких водах, после того как россия заявила о своем выходе из «зернового соглашения».

Об этом сообщает Reuters

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле выпустил заявление, в котором говорится, что три делегации также согласились провести инспекции 40 судов.

российскую делегацию уведомили о планах.

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на 31 октября, по морскому гуманитарному коридору из 16 судов — 12 выходящих и 4 входящих. Делегация ООН как Секретариат СКЦ проинформировала делегацию российской федерации о перемещении согласно установленным процедурам», — сообщили в пресс-службе ООН.

Согласно процедурам СКЦ, все участники инициативы координируют действия со своими военными и другими соответствующими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, 29 октября россия приостановила свое участие в выполнении соглашения по вывозу зерна из украинских морских портов. Причиной, как уверяют в рф, стал обстрел российских военных кораблей в порту Севастополя.

22 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков как официальный представитель от Украины подписал в Стамбуле «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов». Подробнее о ней читайте в статье Finance.ua

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