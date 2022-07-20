Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства — Finance.ua
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Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

Казна и Политика
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На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА).
Об этом сообщили на сайте агентства.
Церемония подписания Декларации об ассоциации состоялась 19 июля в Варшаве с участием министра энергетики Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.
Ассоциированное членство даст Украине платформу для диалога с МЭА, странами-членами и кандидатами.
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«Как часть Европы и кандидат в члены ЕС Украина готова активно участвовать в укреплении энергетической безопасности в регионе. После победы мы будем отстраивать украинскую энергосистему. И в этом процессе нам нужен ваш опыт, поддержка и сотрудничество. Мы воплотим самые современные технологии в нашей новейшей энергетической системе», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, 22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
По его мнению, россия прибегла к сокращению поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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