Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства — Finance.ua

Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства (МЭА).
Об этом сообщили на сайте агентства.
Церемония подписания Декларации об ассоциации состоялась 19 июля в Варшаве с участием министра энергетики Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.
Ассоциированное членство даст Украине платформу для диалога с МЭА, странами-членами и кандидатами.
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«Как часть Европы и кандидат в члены ЕС Украина готова активно участвовать в укреплении энергетической безопасности в регионе. После победы мы будем отстраивать украинскую энергосистему. И в этом процессе нам нужен ваш опыт, поддержка и сотрудничество. Мы воплотим самые современные технологии в нашей новейшей энергетической системе», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, 22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
По его мнению, россия прибегла к сокращению поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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