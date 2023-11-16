Украина создала новый механизм страхования судов — Finance.ua

Украина создала новый механизм страхования судов Сегодня 07:23 — Казна и Политика

Украина создала новый механизм страхования судов, Фото: shutterstock.com

Кабинет Министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков. Он позволит значительно снизить существующие страховые взносы для перевозчиков, которые экспортируют и импортируют в Украину по морю.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Для Украины стратегически важно сохранить Черное море открытым для международной торговли. По результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм, который позволит снизить стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины. Эта инициатива является признаком доверия к нашей экономике», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Страхование кораблей стало возможно благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования — Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механизма Unity Facility. Общий объем покрытия по этой программе составляет 50 млн долларов», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это решение положительно скажется на работе зернотрейдеров.

«Новый механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам сэкономить около 100−140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4,0 млрд грн», — объяснила она.

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Эти средства будут направлены аграриям, как посредством увеличения цены приобретения, так и на дополнительную закупку. Увеличение объемов украинского экспорта морским путем должно способствовать дополнительному росту украинской экономики.

«После выхода россии из „зерновой сделки“ многие грузовые суда оказались в ловушке. Принятое решение позволит обеспечить безопасность судоходства, будет способствовать стабильности морских перевозок, а также обеспечит устойчивый экспорт украинской продукции через порты Украины», — резюмировала Свириденко.

Справка Finance.ua:

в 2023—2024 маркетинговом году по прогнозным расчетам планируется экспортировать около 50,7 млн тонн зерна;

по состоянию на 18.10.2023 вывезено 7,9 млн тонн зерна, из них — 70% морским путем.

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