Украина сократила импорт свинины в три раза: эксперты назвали причину — Finance.ua

Украина сократила импорт свинины в три раза: эксперты назвали причину Сегодня 04:08

Украина в августе сократила импорт свинины втрое по сравнению с июлем этого года и августом прошлого.

Об этом сообщила Ассоциация «Свиноводы Украины» (АСУ).

Отмечается, что августовские поставки свежей, охлажденной и мороженой свинины значительно сократились после подорожания иностранной валюты на четверть в конце июля.

«По предварительным оценкам, в течение прошлого месяца в Украину завезли 1,5 тыс. т свинины. Это более чем в три раза уступает объемам импорта предыдущего месяца и показателям августа 2021 года» — сообщили в АСУ.

В ассоциации также отмечают, что, кроме объемов импорта, второй месяц подряд «проседает» и средняя цена килограмма импортированной свинины. В августе средняя таможенная стоимость свинины составляла 1,91 дол. США/кг против 2,03 дол. США/кг в июле и 2,21 дол. США/кг в июне. При этом только треть импортируемого в августе поступило в рамках дополнительной квоты, поэтому завоз остального облагался дополнительной 10-12% пошлиной.

Как констатируют аналитики АСУ, в сентябре темпы импорта не оживились.

«По состоянию на 11 сентября в Украину поступило 550 т свинины из стран ЕС, что в целом соответствует августовской импортной динамике. В настоящее время отечественные импортеры могут ввезти еще 1,2 тыс. т свинины без уплаты пошлины (по данным на 13 сентября), однако такая возможность распространяется только на отдельные свиные отруби на кости и полутуши», — говорится в сообщении.

УНІАН По материалам:

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