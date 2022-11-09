Украина сократила экспорт товаров за последний месяц: что стало причиной — Finance.ua

Украина сократила экспорт товаров за последний месяц: что стало причиной Сегодня 08:33 — Аграрный рынок

Украина сократила экспорт товаров за последний месяц: что стало причиной

Украина в октябре 2022 сократила экспорт за границу. Падение повлекло за собой снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики

«В целом стоимость украинского экспорта составила 3,8 млрд долларов. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре. К этому добавилось как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. В настоящее время мы наблюдаем падение в металлургии». Однако у аграриев все более-менее стабильно", — пояснил замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По данным пресс-службы, объемы украинского экспорта в октябре составили 9,2 млн. тонн, что на 4,6% меньше, чем в сентябре.

Наибольшее падение объемов зафиксировано в горно-металлургической отрасли. Экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда — 1,06 млн тонн, чугун — 72,2 тысячи тонн. Для руды это самый низкий показатель с начала года.

В октябре объемы ТОП-3 экспортированных зерновых выглядели так:

пшеницы — 1,96 млн тонн (+9,7%);

кукурузы — 2,2 млн тонн (+2,7%);

рапса — 0,669 млн тонн (-23%).

В масложировой отрасли в октябре:

экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% — до 308 тысяч тонн,

экспорт масла уменьшился на 10,3% — до 454 тысяч тонн;

объемы вывезенного шрота выросли на 9,8% до 390 тысяч тонн.

Подсолнечное масло осталось лидером по выручке — 502 млн долларов. Но это на 14,9% меньше, чем в сентябре.

Несмотря на номинальное увеличение объемов экспорта кукурузы в денежном исчислении зафиксировано падение на 2% до 465 млн долларов.

Импорт

По данным Минэкономики, украинский импорт в октябре вырос на 2,6% до 4,6 млрд долларов. При этом объемы уменьшились на 3,1% до 2,01 млн тонн. Лидером по импорту остаются нефтепродукты, на которые приходится 25% объема и 16% стоимости.

В общей сложности по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд долларов приходится на экспорт и 43,4 млрд долларов на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3%, а импорта — на 23,9%.

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