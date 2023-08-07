Украина сняла полный запрет на импорт курятины и яиц из Польши — Finance.ua
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Украина сняла полный запрет на импорт курятины и яиц из Польши

Казна и Политика
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Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Польши сообщило о принятии компетентной украинской службой в пятницу решения по регионализации болезни Ньюкасла и снятию в связи с этим полного запрета на импорт польских продуктов птицеводства.
«Запрет на ввоз инкубационных яиц, живой птицы и необработанных продуктов и сырья с птицы снят, за исключением районов, пораженных вирусом болезни Ньюкасла, определенных компетентным органом Республики Польша», — отмечается на сайте польского ведомства.
Согласно сообщению, ограничения не распространяются на продукцию, прошедшую обработку, которая гарантирует уничтожение вируса, согласно требованиям к ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, утвержденных приказом Минагрополитики Украины № 553 от 16 ноября 2018 года.
В то же время, агентству «Интерфакс-Украина» пока не удалось найти на официальных сайтах украинского министерства, а также Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей соответствующую информацию о снятии запрета на импорт в Украину польской птицеводческой продукции.
Как сообщалось, 13 июля распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора было введено ограничение на ввоз в Украину инкубационных яиц, птиц и продуктов из нее из Польши из-за регистрации в стране болезни Ньюкасла.
Согласно сообщениям польских СМИ, заболевание было обнаружено впервые за 50 лет на птицефабрике в Белостокском районе, где содержится 43,41 тыс. кур на убой. Польские власти неоднократно обращались в Минагрополитику с просьбой разрешить экспорт этой продукции в Украину, оставив запрет на поставки только для регионов, где обнаружено заболевание.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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