Украина сможет заменить российские энергоносители на европейском рынке — Шмыгаль
После войны Украина может заместить на рынке энергетические ресурсы россии.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил на саммите Европейского политического сообщества в Праге, сообщает глава правительства в Телеграме.
«Украина имеет значительный потенциал по добыче газа, водорода и развитию возобновляемых источников энергии. Амбициозная „зеленая модель“ может воплотиться в плане послевоенного восстановления и реализоваться нашим государством при поддержке международных партнеров», — отметил он.
Также Шмыгаль отметил, что уже сейчас европейские страны должны работать над уменьшением зависимости от российских ресурсов, призвав партнеров обратить внимание на возможности Украины.
«Украина может внести вклад в энергетическую безопасность Европы, предоставив свои подземные хранилища газа. Кроме того, при наличии полного контроля над ЗАЭС Украина способна поставлять большие объемы электроэнергии в Европу», — написал глава правительства.
В этом контексте он подчеркнул, что необходимо продолжать давить на Россию санкциями, в частности, против энергоносителей, чтобы заставить рф вывести свои войска на международно признанные границы.
Также Шмыгаль подчеркнул, что важнейшей задачей является демилитаризация и возвращение Запорожской АЭС под полный украинский контроль.
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«Необходимо направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН, целью которой станет демилитаризация станции и 30-километровой зоны вокруг», — сказал он.
Как сообщалось, 44 европейских лидера собрались на саммите Европейского политического сообщества в Праге для анализа эскалации агрессивной войны против Украины. Главой украинской делегации стал Премьер-министр Денис Шмгаль.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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