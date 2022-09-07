Украина сможет выполнить все рекомендации МАГАТЭ только после полного возобновления контроля над ЗАЭС — глава Минэнерго Сегодня 14:10

Украина сможет выполнить изложенные в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) рекомендации по стабилизации и безопасной работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) только после полного возвращения контроля над ней, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы высоко ценим работу миссии МАГАТЭ. Именно Украина была ее инициатором и приложила максимум усилий к ее реализации. Теперь важно имплементировать рекомендации миссии. А это возможно только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины», — написал он на своей фейсбук-странице в среду.

Министр заявил, что только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации и, в отличие от россиян, заинтересована в этом.

Как подчеркнул Галущенко, представление отчета МАГАТЭ о состоянии ядерной безопасности в Украине на заседании Совбеза ООН, «к сожалению, не стало спринтерской дистанцией по деоккупации ЗАЭС, а только очередным этапом изматывающего марафона, который продолжается уже более полугода».

В то же время он подчеркнул, что абсолютно все участники заседания Совбеза ООН, кроме россии, согласились с необходимостью демилитаризации станции и прилегающей к ней территории.

Кроме того, по мнению министра, учитывая беспрецедентную ситуацию с оккупацией иностранными войсками ядерного объекта другой страны, нужно как можно быстрее обновить стандарты и протоколы работы МАГАТЭ.

«Действующие стандарты и протоколы работы МАГАТЭ ограничивают их в возможности делать выводы. Следовательно, нужно обновить их уже в ближайшее время. Наличие оценочных выводов точно сняло бы все дискуссии по поводу того, „кто виноват и что делать“, которые мастерски разжигает российская пропаганда даже во время заседания Совбеза», — написал Галущенко.

По его словам, также очень важно, чтобы выводы миссии и результаты ее дальнейшей работы на ЗАЭС стали основой будущего изменения международного законодательства, чтобы эффективно противодействовать ядерному терроризму и не допустить опасного прецедента.

«Неспособность мира обуздать государство, которое ведет себя как террорист на захваченной атомной станции, может стать карт-бланшем для других поступать так же. И тогда в мире не останется безопасности ни для кого», — заверил глава Минэнерго.

Он также выразил уверенность в необходимости уже сегодня вводить санкции за акты ядерного терроризма, прецедент которых создала россия.

«Мировые санкции должны быть наложены на компанию „Росатом“, представители которой пытаются руководить работой Запорожской АЭС, не имея для этого никаких прав и полномочий. Украина уже начала санкционный процесс в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией» , — написал Галущенко.

Министр энергетики Украины выразил благодарность всем международным партнерам страны, «позиция которых относительно требований к россии по освобождению ЗАЭС и прекращению агрессии против Украины чрезвычайно четкая и прозрачная».

Как сообщалось, МАГАТЭ 6 сентября обнародовало отчет о визите на ЗАЭС, заявив в нем о готовности незамедлительно приступить к консультациям по установлению зоны ядерной безопасности и защиты на станции. Также в отчете говорится, что члены миссии агентства подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС», а также присутствие на ней представителей «Росатома».

МАГАТЭ рекомендовало, в частности, прекратить обстрел территории станции и ее окрестностей, вывести военных, вернуть нормальные условия для работы персонала, обеспечить бесперебойную доставку запчастей и дизтоплива, восстановить линии электропередачи.

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