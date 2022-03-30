Украина сформировала стратегические запасы пищи на несколько лет — Шмыгаль

Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Украина сформировала стратегические запасы пищи на несколько лет — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запасов продовольствия хватит на несколько лет.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

«Мы сформировали стратегические запасы пищи на несколько лет в Украине», — сообщил премьер.

По его словам, была запущена программа бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.

«Государство покупает более 10 таких продуктов и дальше раздает людям. Это также и поддержка украинского производителя — поддержка нашей пищевой промышленности», — добавил он.

Шмыгаль сообщил, что посевная началась уже в 11 областях.

Также он рассказал, что «государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%».

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