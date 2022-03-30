Украина сформировала стратегические запасы пищи на несколько лет — Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина сформировала стратегические запасы пищи на несколько лет — Шмыгаль

Сегодня 10:13Казна и Политика
0
Украина сформировала стратегические запасы пищи на несколько лет — ШмыгальУкраина сформировала стратегические запасы пищи на несколько лет — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запасов продовольствия хватит на несколько лет.
Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.
«Мы сформировали стратегические запасы пищи на несколько лет в Украине», — сообщил премьер.
По его словам, была запущена программа бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.
«Государство покупает более 10 таких продуктов и дальше раздает людям. Это также и поддержка украинского производителя — поддержка нашей пищевой промышленности», — добавил он.
Шмыгаль сообщил, что посевная началась уже в 11 областях.
Также он рассказал, что «государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.