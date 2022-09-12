Украина сэкономит почти $6 миллиардов благодаря отсрочке выплаты долга — Минфин Сегодня 21:25 — Казна и Политика

Украина сэкономит почти $6 миллиардов благодаря отсрочке выплаты долга — Минфин

Украина за год может сэкономить около 5,9 млрд долларов благодаря решению инвесторов отсрочить ее платежи по внешнему долгу до 2024 года.

В Минфине напомнили, что в августе инвесторы поддержали предложения Украины по изменению условий выпуска и размещения государственных финансовых инструментов. Трехнедельные переговоры с держателями облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов завершились успешным внесением изменений в условия выпуска всех облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов Украины, а также еврооблигаций, гарантированных государством.

Читайте также Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина

Международные партнеры Украины в G7 и Парижском клубе (за исключением россии) отметили образцовое обслуживание долга Украиной и призвали держателей облигаций и варрантов одобрить предложения Украины.

«Отсрочка выплаты долга владельцам облигаций уменьшит давление на государственный бюджет Украины во время войны. С августа 2022 г. по август 2024 г. около 5,9 миллиардов долларов США будет сэкономлено на другие важные бюджетные цели», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.