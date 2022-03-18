Украина сегодня получит вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро — Finance.ua

Украина сегодня получит вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро

Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Украина сегодня получит вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро

Украина в пятницу получит 300 млн евро экстренного финансирования от Евросоюза в рамках поддержки объемом 1,2 млрд евро.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Сегодня Украина получает еще 300 млн евро экстренной макрофинансовой помощи. ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь», — заявил он.

Домбровскис отметил, что впервые в истории ЕС будет финансировать покупку и доставку оружия в страну, против которой агрессия.

Эти 300 млн евро макрофинансовой помощи ЕС являются второй частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, одобренной ЕС 3 марта 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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