Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов — Finance.ua
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Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов
Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов
На протяжении полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло в государственный бюджет от размещения военных облигаций 166,4 млрд грн, что по официальному курсу составляет около 5 млрд дол.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«Наибольший портфель соответствующих ценных бумаг на 24 октября удерживают банки — первичные дилеры. Портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины, является вторым по объему», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в целом во время действия военного положения правительство увеличивало ставки по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 18,5% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).
Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не менялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.
Сегодня каждый может присоединиться к покупке военных облигаций и таким образом поддержать финансовую оборону Украины.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
УНІАН
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