Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов — Finance.ua

Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Украина с начала войны продала военных облигаций почти на 5 миллиардов долларов

На протяжении полномасштабной войны россии против Украины правительство привлекло в государственный бюджет от размещения военных облигаций 166,4 млрд грн, что по официальному курсу составляет около 5 млрд дол.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«Наибольший портфель соответствующих ценных бумаг на 24 октября удерживают банки — первичные дилеры. Портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины, является вторым по объему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом во время действия военного положения правительство увеличивало ставки по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составляла 18,5% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).

Ставки по гривневым военным облигациям на 3 месяца, а также по ОВГЗ, номинированным в евро, пока не менялись и составляют 9,5% годовых и 2,5% годовых соответственно.

Сегодня каждый может присоединиться к покупке военных облигаций и таким образом поддержать финансовую оборону Украины.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.