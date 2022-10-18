Украина разорвала еще одно торговое соглашение с россией — Finance.ua

Украина разорвала еще одно торговое соглашение с россией
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия протокола с правительством российской федерации по реализации соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 октября 2022 г. № 1158 .
Кабмин поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить правительство российской федерации о прекращении действия протокола от 15 апреля 1994 года.
В сентябре Кабинет министров принял постановление о полном запрете экспорта товаров из Украины в россию. Несмотря на разрыв торговых отношений с агрессором после начала войны, Украина продолжает транзит российских нефти и газа в страны ЕС.
Боритесь — поборете! Слава Украине!
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