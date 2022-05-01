Украина разорвала еще одно соглашение с россией — Finance.ua

Украина разорвала еще одно соглашение с россией

Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Украина разорвала еще одно соглашение с россией

Кабинет Министров Украины принял постановление «О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства».

Отмечается, что война россии против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих выполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между Правительствами Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

В таких условиях предусмотренные соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнуты государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем.

Кабинет Министров 19 апреля принял решение, которым денонсировал соглашение с правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

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