Украина расторгла соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области технической защиты информации — Finance.ua

Украина расторгла соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области технической защиты информации Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Украина расторгла соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области технической защиты информации

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий прекращение действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством республики о сотрудничестве в области технической защиты информации и протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение.

Об этом народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

По его словам, соответствующий закон (№ 0179) поддержали 288 парламентариев.

Так, прекращается действие соглашения между правительствами Украины и Беларуси о сотрудничестве в области технической защиты информации, подписанного в Минске 22 января 2003 года, а также действие протокола между правительствами стран о внесении изменений в соответствующее соглашение, совершенного в Минске 29 сентября 2014 года.

Соглашение определяло юридические и организационные основы обеспечения технической защиты информации, проведения консультаций и обмена опытом по совершенствованию обеспечения технической защиты информации, а также осуществления сотрудничества в области разработки и использования нормативно-правовых актов в области технической защиты информации, предоставления услуг по контролю за состоянием технической защиты информации.

Протоколом были внесены изменения в статью 1 соглашения и определена администрация Госспецсвязи уполномоченным со стороны Украины органом.

Действие соглашения и протокола прекращено, потому что выполнение обязательств в соответствии с ними украинской стороной несет угрозу национальным интересам Украины, поскольку не гарантирует соблюдение белорусской стороной своих обязательств по принятию необходимых мер технической защиты информации.

Как сообщалось, Беларусь пассивно поддержала российскую федерацию в полномасштабной войне против Украины, предоставляя российской армии свою территорию, инфраструктуру и военную технику. Белорусская армия не принимает непосредственного участия в войне, хотя владимир путин активно склоняет к этому александра лукашенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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