Украина рассчитывает на интеграцию своей транспортной системы в систему ЕС — Кубраков

Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Украина является важным поставщиком продукции в ЕС, поэтому рассчитывает на поддержку Запада в процессе интеграции украинской железнодорожной и автотранспортной системы в соответствующие системы Евросоюза.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам заседания Совета Европейского Союза, в ходе которого он обратился к своим коллегам — министрам транспорта стран-членов ЕС.

«Поблагодарил за поддержку Украины и продвижение решения о новых санкциях в отношении россии и ее пособников. Лично провел много рабочих разговоров с коллегами по поводу важности блокировки морских портов и сети автодорог ЕС для оккупанта», — сообщил Кубраков.

По его словам, имеющихся санкционных мер все же недостаточно. Европейский Союз совместно с Украиной должен и дальше давить на россию как политически, так и экономически. Важна также задача по диверсификации логистических рисков.

«В настоящее время Министерство инфраструктуры Украины делает все возможное для того, чтобы возобновить или перестроить цепочки поставок и экспорта продукции для ключевых украинских предприятий. Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности, значительная часть — уже в работе», — отметил Кубраков.

Как рассказал министр, уже сейчас в Украине начался процесс восстановления городов и транспортной инфраструктуры. Речь идет о разрушенных мостах, дорогах, железнодорожных путях, а также гражданских аэропортах.

«Мы будем просить наших партнеров подключаться к восстановлению Украины. Новые проекты, технологии, компании, а также материалы — мы рассчитываем на поддержку. Сейчас уже несколько государственных инициатив, которые будут касаться консолидации сил мировых проектных и подрядных организаций, архитектурных бюро и архитекторов городов, а также волонтеров», — отметил Александр Кубраков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры информировал о встречах с предпринимателями Запорожья и о программе конкретных шагов, которые позволит запустить приостановленное из-за войны производство. По его словам, после последней поездки и встречи с представителями металлургической отрасли удалось наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции.

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