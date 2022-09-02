Украина рассчитывает на 5 млрд евро от ЕС в этом месяце — Finance.ua
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Украина рассчитывает на 5 млрд евро от ЕС в этом месяце

Казна и Политика
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Украина рассчитывает на 5 млрд евро от ЕС в этом месяце
Украина рассчитывает на 5 млрд евро от ЕС в этом месяце
Украина надеется получить от Евросоюза второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро до конца сентября.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому информационному агентству DPA.
«Украина получила от Еврокомиссии первый транш в размере одного миллиарда евро. Мы ожидаем еще пять миллиардов евро в сентябре этого года. Несколько недель назад провели продуктивный разговор с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Он заверил, что Германия будет оказывать содействие и возьмет на себя лидерство в том, чтобы Украина получила эти средства как можно скорее», — сказал Шмыгаль.
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Премьер добавил, что Украина также рассчитывает на поддержку Германии в переговорах о новой кредитной программе с МВФ.
«Мы также рассчитываем, что канцлер Шольц будет играть ведущую роль, когда речь заходит о дальнейшей помощи Международного валютного фонда или Комиссии ЕС. Без международной поддержки экономика Украины рискует впасть в гиперинфляцию. Поэтому финансовая поддержка со стороны Евросоюза, Федеративной Республики Германии и международных финансовых институтов не менее важна, чем поставки оружия», — подчеркнул Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Международные партнеры с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине 17,5 миллиарда долларов;
  • Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами иностранной валюты. По данным НБУ, в третьем-четвертом кварталах 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 10,112 млрд долларов, из которых 7,845 млрд долларов — основная сумма долга, 2,266 млрд долларов — проценты;
  • в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен). Также поступило 109,7 млрд гривен международной помощи (грантов).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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