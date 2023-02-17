Украина работает над новым форматом электростанций и подстанций — Finance.ua
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Украина работает над новым форматом электростанций и подстанций

Энергетика
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В Украине работают над новым форматом электростанций и подстанций, позволяющих лучше защитить систему от ракетных ударов. В то же время страна продолжает восстанавливать пострадавшие энергообъекты.
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время брифинга.
По его словам, эти процессы идут параллельно.
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«Если у нас какое-то масштабное повреждение, мы не можем ждать, пока построится рядом новый энергообъект в новом формате», — отметил Кудрицкий.
Строительство новых объектов займет месяцы или годы, но другие объекты уже нужно ремонтировать. Поэтому процессы идут параллельно. Энергетики восстанавливают функциональность нашей магистрали, проектируют и внедряют новые технические решения, позволяющие лучше защитить энергообъекты от ракетных атак.
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«Не буду сейчас раскрывать слишком много деталей об этом новом формате электростанций и подстанций, эта информация должна быть ограниченной, закрытой в определенной степени. Но процессы идут в параллели», — сказал он.
По словам председателя правления НЭК, энергетики не могут ждать, когда построятся новые объекты, поэтому они восстанавливают для потребителей то, что разрушено. Они «работают над построением энергосистемы будущего».

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Українські Новини
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