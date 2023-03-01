Украина проверит законодательство на соответствие европейским стандартам — Шмыгаль Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Украина проверит законодательство на соответствие европейским стандартам — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина проведет самоаудит законодательства на соответствие европейским стандартам.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина.

«Сейчас важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге (или самоаудите) украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам», — отметил премьер.

Так, до 30 июня 2023 года министерства и центральные органы исполнительной власти должны провести соответствующую работу, а до 30 августа подать правительству отчет.

Шмыгаль отметил, что в отчете обязательно должны быть конкретные предложения по согласованию секторального законодательства в соответствии с правом ЕС. Координировать процесс будет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава правительства добавил, что Украина намерена в этом году открыть переговоры о членстве, а через два года быть готовой ко вступлению в ЕС.

Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь для того, чтобы начать переговоры о вступлении, Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отмечала, что Украина должна продолжить борьбу с коррупцией, назначить главу САП и директора НАБУ, снизить влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь, принять законодательство по процедурам отбора судей, а также закон о СМИ, который приведет украинское законодательство в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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