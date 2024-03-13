Украина провела большое испытание роботизированных наземных платформ — Finance.ua
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Украина провела большое испытание роботизированных наземных платформ

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Украина провела большое испытание роботизированных наземных платформ
Украина провела большое испытание роботизированных наземных платформ
Украина провела большое испытание роботизированных наземных платформ — разработок кластера Brave1.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
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«В Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. Brave1 опробовал на полигоне 50+ комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минуют, разминируют, эвакуируют раненных и подвозят боеприпасы на позиции», — Федоров.
Фото: <a href="https://t.me/zedigital/">t.me/zedigital/</a>
Фото: t.me/zedigital/
Он подчеркнул, что работы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя. Сотни разных платформ закупят через United24.
Главная цель наземных роботов — минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов, подчеркнул вице-премьер.
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«Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже стали дроны. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага», — отметил Федоров.
Фото: <a href="https://t.me/zedigital/">t.me/zedigital/</a>
Фото: t.me/zedigital/
Сообщается, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО.
Некоторые роботизированные разработки уже представлены на фронте, например, турель «ШаБля».

Справка Finance.ua:

  • в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Указ «О наращивании возможностей сил обороны» опубликован на сайте главы государства;
  • разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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