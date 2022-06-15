Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу, — СМИ — Finance.ua
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Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу, — СМИ

Сегодня 14:38Энергетика
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Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу, — СМИУкраина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу, — СМИ
Украина ведет переговоры относительно различных вариантов поставок сжиженного газа на зиму, в том числе — американского ресурса по программе ленд-лиза.
Об этом пишет американское издание Foreign Policy.
Украина обсуждает с западными партнерами разные варианты обеспечения поставок газа на зиму и увеличение собственной его добычи. В частности, обсуждается потенциальное соглашение с Вашингтоном по поставкам американского сжиженного природного газа в рамках программы ленд-лиза.
Рассматривается возможность разработки альтернативных маршрутов с Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в материале.
Генеральный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко в Вашингтоне заявил, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.
Напомним, 9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
По материалам: Espreso.tv
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