Украина обсуждает с западными партнерами разные варианты обеспечения поставок газа на зиму и увеличение собственной его добычи. В частности, обсуждается потенциальное соглашение с Вашингтоном по поставкам американского сжиженного природного газа в рамках программы ленд-лиза.
Рассматривается возможность разработки альтернативных маршрутов с Ближнего Востока и Северной Африки, говорится в материале.
Генеральный директор украинского Нафтогаза Юрий Витренко в Вашингтоне заявил, что Украине необходимо $8 млрд для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.
Напомним, 9 мая Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.