Украина просит Германию способствовать восстановлению динамики авиасообщения между странами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина просит Германию способствовать восстановлению динамики авиасообщения между странами

Сегодня 13:33Казна и Политика
1218
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и федеральный министр цифровых технологий и транспорта Германии Фолькер Виссинг 22 февраля провели рабочий звонок по безопасности полетов в зоне ответственности Украины и обеспечению полетов немецких авиакомпаний в украинские города.
«Мы обратились к нашим немецким коллегам-чиновникам с просьбой максимально поспособствовать восстановлению динамики авиасообщения между Украиной и Германией. В частности, мы отметили, что для нас важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, временно отменившие собственные рейсы в Киев и Одессу, способствовали возможности украинским авиаперевозчикам их выполнять», — объявил Кубраков.
Он также поблагодарил правительство Германии за решение о прекращении сертификации «Северного потока 2», отметив, что обеспечение энергетической независимости в Европе является общим приоритетом.
«Несмотря на провокативные заявления России, ситуация с безопасностью в украинском авиапространстве остается контролируемой и стабильной. К подобным форс-мажорным ситуациям мы готовились с 2014 года», — заявил Кубраков.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками по поводу возможного замещения отмененных иностранными авиакомпаниями рейсов.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.