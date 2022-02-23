Украина просит Германию способствовать восстановлению динамики авиасообщения между странами — Finance.ua

Украина просит Германию способствовать восстановлению динамики авиасообщения между странами

Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и федеральный министр цифровых технологий и транспорта Германии Фолькер Виссинг 22 февраля провели рабочий звонок по безопасности полетов в зоне ответственности Украины и обеспечению полетов немецких авиакомпаний в украинские города.

«Мы обратились к нашим немецким коллегам-чиновникам с просьбой максимально поспособствовать восстановлению динамики авиасообщения между Украиной и Германией. В частности, мы отметили, что для нас важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, временно отменившие собственные рейсы в Киев и Одессу, способствовали возможности украинским авиаперевозчикам их выполнять», — объявил Кубраков.

Он также поблагодарил правительство Германии за решение о прекращении сертификации «Северного потока 2», отметив, что обеспечение энергетической независимости в Европе является общим приоритетом.

«Несмотря на провокативные заявления России, ситуация с безопасностью в украинском авиапространстве остается контролируемой и стабильной. К подобным форс-мажорным ситуациям мы готовились с 2014 года», — заявил Кубраков.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками по поводу возможного замещения отмененных иностранными авиакомпаниями рейсов.

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