Украина продолжит «зерновую инициативу» с Турцией и ООН — Зеленский — Finance.ua
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Украина продолжит «зерновую инициативу» с Турцией и ООН — Зеленский

Аграрный рынок
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Украина продолжит «зерновую инициативу» в рамках договоренностей с ООН и Турцией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.
Зеленский напомнил, что в «зерновом соглашении» было подписано два параллельных документа. Первый из них — между Украиной, ООН и Турцией.
«Среди этих трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то не был согласован и хотел бы остановить зерновую инициативу. Поэтому здесь мы продолжаем, как и договаривались», — заявил глава государства.
Второй документ был заключен россией, Турцией и ООН. Зеленский отметил, что не слышал, чтобы ООН или Турция его нарушили, ведь эти стороны не заинтересованы в голоде в странах Африки и Азии.
«Безусловно, если россия говорит, что она выходит из зерновой инициативы, говорит о том, что она выходит из договоренностей последних трех сторон. Это свидетельствует о том, что россия нарушает эти договоренности», — пояснил президент.
«Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику рф. Мы же, со своей стороны, продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несем в мир стабильность — на рынки пищевой продукции», — резюмировал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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