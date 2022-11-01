Украина продолжит «зерновую инициативу» с Турцией и ООН — Зеленский Сегодня 11:34 — Аграрный рынок

Украина продолжит «зерновую инициативу» в рамках договоренностей с ООН и Турцией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.

Зеленский напомнил, что в «зерновом соглашении» было подписано два параллельных документа. Первый из них — между Украиной, ООН и Турцией.

«Среди этих трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то не был согласован и хотел бы остановить зерновую инициативу. Поэтому здесь мы продолжаем, как и договаривались», — заявил глава государства.

Второй документ был заключен россией, Турцией и ООН. Зеленский отметил, что не слышал, чтобы ООН или Турция его нарушили, ведь эти стороны не заинтересованы в голоде в странах Африки и Азии.

«Безусловно, если россия говорит, что она выходит из зерновой инициативы, говорит о том, что она выходит из договоренностей последних трех сторон. Это свидетельствует о том, что россия нарушает эти договоренности», — пояснил президент.

«Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику рф. Мы же, со своей стороны, продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несем в мир стабильность — на рынки пищевой продукции», — резюмировал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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