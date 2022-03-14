Украина призывает компании и страны мира прекратить покупку российской нефти, угля и газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина призывает компании и страны мира прекратить покупку российской нефти, угля и газа

Сегодня 20:20Казна и Политика
34
Украина призывает компании и правительства иностранных государств прекратить покупку российской нефти, угля и газа.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге в понедельник, 14 марта.
«Сегодня российские нефть, газ и уголь пропитаны украинской кровью. Мы говорим об этом вслух и за закрытыми дверями, на переговорах и публично в западных СМИ. Каждый доллар за них — это доллар в машину Российской Федерации, совершающей военные преступления, разрушили европейскую безопасность», — отметил министр.
Он подчеркнул, что четкое требование и четкий призыв Украины к компаниям и правительствам прекратить покупку российской нефти, угля и газа.
Также Украина настаивает на закрытии мировых портов для российских судов.
Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обратился в Европейский союз с призывом отключить российский «Сбербанк» от международной системы SWIFT.
Он также рассказал, что из-за военной агрессии против Украины международное сообщество ввело против России 3 612 санкций, что стало абсолютным рекордом в мировой истории.
По материалам: Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.