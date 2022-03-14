Украина призывает компании и страны мира прекратить покупку российской нефти, угля и газа — Finance.ua

Украина призывает компании и страны мира прекратить покупку российской нефти, угля и газа

Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Украина призывает компании и правительства иностранных государств прекратить покупку российской нефти, угля и газа.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге в понедельник, 14 марта.

«Сегодня российские нефть, газ и уголь пропитаны украинской кровью. Мы говорим об этом вслух и за закрытыми дверями, на переговорах и публично в западных СМИ. Каждый доллар за них — это доллар в машину Российской Федерации, совершающей военные преступления, разрушили европейскую безопасность», — отметил министр.

Он подчеркнул, что четкое требование и четкий призыв Украины к компаниям и правительствам прекратить покупку российской нефти, угля и газа.

Также Украина настаивает на закрытии мировых портов для российских судов.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обратился в Европейский союз с призывом отключить российский «Сбербанк» от международной системы SWIFT.

Он также рассказал, что из-за военной агрессии против Украины международное сообщество ввело против России 3 612 санкций, что стало абсолютным рекордом в мировой истории.

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