Украина призывает компании и страны мира прекратить покупку российской нефти, угля и газа — Finance.ua

«Сегодня российские нефть, газ и уголь пропитаны украинской кровью. Мы говорим об этом вслух и за закрытыми дверями, на переговорах и публично в западных СМИ. Каждый доллар за них — это доллар в машину Российской Федерации, совершающей военные преступления, разрушили европейскую безопасность», — отметил министр.
Он подчеркнул, что четкое требование и четкий призыв Украины к компаниям и правительствам прекратить покупку российской нефти, угля и газа.
Также Украина настаивает на закрытии мировых портов для российских судов.
Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обратился в Европейский союз с призывом отключить российский «Сбербанк» от международной системы SWIFT.
Он также рассказал, что из-за военной агрессии против Украины международное сообщество ввело против России 3 612 санкций, что стало абсолютным рекордом в мировой истории.