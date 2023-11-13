Украина признала спонсором войны компанию из Дании: она принципиально решила остаться на рынке россии — Finance.ua

Украина признала спонсором войны компанию из Дании: она принципиально решила остаться на рынке россии Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Украина признала спонсором войны компанию из Дании: она принципиально решила остаться на рынке россии, Фото: businessnewswales.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущего датского производителя продукции на основе каменной ваты Rockwool в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

После полномасштабного вторжения рф в Украину, компания решила остаться на рынке россии. Через посредников продукция компании продается российским государственным компаниям, в частности, по заказу Министерства обороны рф.

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Она применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты, предназначена для всех видов построек и сооружений, а также для промышленного оборудования и даже судостроения.

Продукция Rockwool использовалась в строительстве и ремонте кораблей ВМФ россии. Информация о таких контрактах доступна с 2014 по 2021 годы.

Через годы после аннексии Крыма компания Rockwool поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок российского флота.

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НАПК выявило по меньшей мере 52 контракта более чем на 329 млн руб. между дистрибьюторами Rockwool и Министерством обороны россии.

В рф Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами (г. Балашиха, Московской области; г. Выборг Ленинградской области; г. Троицк Челябинской области; ЭВЗ «Алабуга», Республика Татарстан). Компания удерживает в рф 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании.

В россии Rockwool представлена ​​4 компаниями:

ООО «Роквул», которое получило в 2022 году выручку в размере 313 млн долл. США, чистую прибыль в размере 58,3 млн долл. США и уплатило в бюджет рф налог на прибыль в размере 13,9 млн долл. США;

ООО «Роквул-Волга», которое получило в 2022 году выручку в размере 54,2 млн долл. США, чистую прибыль в размере 8 млн долл. США и уплатило в бюджет агрессора налог на прибыль в размере 857 тыс. долл. США;

ООО «Роквул-Север» в 2022 году получило выручку в размере 58,5 млн долл. США, чистую прибыль в размере 6,8 млн долл. США и уплатило в бюджет рф налог на прибыль в размере 1,4 млн долл. США;

ООО «Роквул-Урал», которое получило в 2022 году выручку в размере 25,7 млн ​​долл. США, чистую прибыль в размере 1 млн долл. США, уплатило в бюджет рф налог на прибыль в размере 785 тыс. долл. США.

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Хотя официально эти компании и не осуществляют прямых поставок собственной продукции по госконтрактам рф, в 2023 году такая поставка их продукции осуществлялась другими предприятиями-посредниками.

В апреле 2022 года компания Rockwool объявила о продолжении своей работы в россии.

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