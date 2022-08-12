Украина привлечет около $350 млн кредита Канады на закупку газа «Нафтогазом» — Finance.ua

Украина привлечет около $350 млн кредита Канады на закупку газа «Нафтогазом» Сегодня 15:14 — Казна и Политика

Украина привлечет около $350 млн кредита Канады на закупку газа «Нафтогазом»

Бюджетный комитет ВР одобрил для принятия в целом проект правок в госбюджет-2022 (№ 7644) в части увеличения его расходов на 270 млрд грн, включив в него дополнительно 12,7 млрд грн (около $350 млн) для НАК «Нафтогаз Украины» на закупку им природного газа для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

«Источником покрытия указанных расходов предусмотреть за счет увеличения по общему фонду государственного бюджета государственных внешних заимствований на соответствующую сумму», — привел он копию документа, уточнив, что речь идет о кредите Канады на 10 лет под 1,6%.

Как сообщалось, законопроект № 7644 от большой группы депутатов фракции «Слуга народа», в том числе руководителей нескольких ведущих парламентских комитетов, предусматривает увеличение расходов госбюджета-2022 на 270,18 млрд грн, из которых 269,45 млрд грн — на национальную безопасность и оборону за счет увеличения внутренних заимствований. Железняк утверждает, что текст законопроекта готовило правительство.

Согласно документу, расходы на Минобороны предложено увеличить на 241,16 млрд грн, в том числе на оплату труда — на 145,3 млрд грн, МВД — на 22,86 млрд грн, СБУ — на 2,46 млрд грн, ГУР Минобороны — на 2,22 млрд. грн.

Кроме того, намечено увеличить резервный фонд Кабмина на 715,7 млн грн.

Следовательно, общие расходы госбюджета 2022 года возрастут до 2,633 млрд грн, что, как отметил Железняк, на 75%, или 1,136 трлн грн, больше, чем было запланировано до войны.

Размер внутренних заимствований предложено поднять до 794,14 млрд грн, предельный размер дефицита — до 1,093 трлн грн, а госдолга — до 3,63 трлн грн.

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