Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка — Finance.ua
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Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка
Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка
Всемирный банк предоставит Украине кредит в 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Денежные средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи «самому уязвимому населению Украины» в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience и Efficiency (INSPIRE).
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Деньги планируют направить на поддержку сирот, детей, находящихся на попечении, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.
«Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев в момент наибольшей потребности. Это укрепит способность Правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионам украинцев нужна дополнительная поддержка, чтобы оплатить счета и обогреть свои дома», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
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Напомним, в ноябре 2023 года международные партнеры выделили льготное финансирование Украине на сумму 2 миллиарда долларов.
Кто среди доноров в ноябре 2023 года:
  • Европейский Союз — $1,6 млрд;
  • Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка — $400 млн;
  • Всемирный банк — $5 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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