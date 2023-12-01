Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка — Finance.ua

Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка Сегодня 11:28 — Казна и Политика

Украина привлечет $1,2 миллиарда от Всемирного банка

Всемирный банк предоставит Украине кредит в 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Денежные средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи «самому уязвимому населению Украины» в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience и Efficiency (INSPIRE).

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Деньги планируют направить на поддержку сирот, детей, находящихся на попечении, социально не защищенных студентов, а также жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и торговли людьми.

«Ожидается, что этот проект охватит почти 10 миллионов украинцев в момент наибольшей потребности. Это укрепит способность Правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионам украинцев нужна дополнительная поддержка, чтобы оплатить счета и обогреть свои дома», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

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Напомним, в ноябре 2023 года международные партнеры выделили льготное финансирование Украине на сумму 2 миллиарда долларов.

Кто среди доноров в ноябре 2023 года:

Европейский Союз — $1,6 млрд;

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка — $400 млн;

Всемирный банк — $5 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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